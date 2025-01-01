8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Пейзаж с замком на скале и фигурами Бакхёйзен Людольф

Aртикул 424216D Бакхёйзен Людольф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Пейзаж с замком на скале и фигурами" Бакхёйзен Людольф по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Пейзаж с замком на скале и фигурами" Бакхёйзен Людольф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Пейзаж с замком на скале и фигурами" Бакхёйзен Людольф станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бакхёйзен Людольф

Суда терпящие бедствие у скалистых берегов (Ships in Distress off a Rocky Coast)Военные корабли в тяжелом штормеКорабли в бедственном положении у скалистого побережьяКорабли в бурюХристос во время шторма на Галилейском мореКорабль в бурном мореГолландские корабли на рейде Тексель; в середине «Gouden Leeuw», флагманский корабль Корнелиса ТромпаПикник у моряМорское сражение между голландским и английским флотом
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Апельсиновое деревоОстровок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Пейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все