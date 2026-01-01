8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Спаниель и керн терьер (A Spaniel and a Cairn Terrier) Фултон Самуэль

Aртикул 50594D Фултон Самуэль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  В нашей компании Вы можете купить постер "Спаниель и керн терьер (A Spaniel and a Cairn Terrier)" Фултон Самуэль по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Спаниель и керн терьер (A Spaniel and a Cairn Terrier)" Фултон Самуэль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону.

    Постер "Спаниель и керн терьер (A Spaniel and a Cairn Terrier)" Фултон Самуэль станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Тематика: Собаки и щенки

Жанры: Анималистический

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Шотландская

