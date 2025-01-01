8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Кретто черный G 5 Бурри Альберто

Aртикул 424319D Бурри Альберто
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Кретто черный G 5" Бурри Альберто по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Кретто черный G 5" Бурри Альберто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Кретто черный G 5" Бурри Альберто станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бурри Альберто

Большой мешокФерро СПБольшой красный П. Н. 18Кретто БьянкоКретто Неро ФАбстракция с коричневой мешковиной (Sacco)Большой лес G 59Черный н. 7Кретто Неро Б
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияАбстракция бирюзово-золотаяКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все