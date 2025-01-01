8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Озеро Траун с горой спящей гречанкой Герстль Рихард

Aртикул 424990D Герстль Рихард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Озеро Траун с горой спящей гречанкой" Герстль Рихард по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Озеро Траун с горой спящей гречанкой" Герстль Рихард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Озеро Траун с горой спящей гречанкой" Герстль Рихард станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Герстль Рихард

Лейксайд Роуд возле Гмундена
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Золото гор №20Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьИрисы (спереди)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиЧерный парусник в стиле Ван ГогаРозы и пионы
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Еловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Дама с вееромРыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все