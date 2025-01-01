8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Lulworth Cove Уильям Дэниелс

Aртикул 420497D Уильям Дэниелс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Lulworth Cove" Уильям Дэниелс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Lulworth Cove" Уильям Дэниелс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Lulworth Cove" Уильям Дэниелс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уильям Дэниелс

Индийская девушка, сидящая у рекиЭспланада Роу и Дом СоветовНосорог, стоящий на берегу рекиСтарый дом суда и здание писателей с видом на КалькуттуВестминстерский мост и аббатствоИндийский пейзаж с фигурами у ручьяГлавный вход в мечеть Джами, ДжаунпурТрехмачтовый корабльМадрас, или Форт Св. Георгия, в Бенгальском заливе - Шквал проходит
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Золото гор №20Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль на закатеРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемИрбис, снежный барс, снежный леопард.Контрасты ЛондонаБукет из пионов и белой сирени
Смотреть все