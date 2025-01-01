8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Стеклянная ваза с разными цветами и подсолнухом Жан-Батист Моннуайе

Aртикул 423415D Жан-Батист Моннуайе
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Стеклянная ваза с разными цветами и подсолнухом" Жан-Батист Моннуайе по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Стеклянная ваза с разными цветами и подсолнухом" Жан-Батист Моннуайе можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Стеклянная ваза с разными цветами и подсолнухом" Жан-Батист Моннуайе станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Батист Моннуайе

Корзина весенних цветовКорзина цветовКорзина с цветамиКорзина цветов из Книги нескольких корзин с цветами, созданной и выгравированной Батистом Моннойером (Книга нескольких корзин с цветами, нарисованной и выгравированной Батистом Моннойером)Цветочная корзинаКорзина цветовСвязанный букетКниги Titelprent из нескольких корзинЦветочная корзина
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы в вазе №11Сирень (Lilac) №2Пионы №266Пионы №15Пионы (Peonies) №8Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фоном
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все