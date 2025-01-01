8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Быка на горной дороге Марис Якоб

Aртикул 432240D Марис Якоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Быка на горной дороге" Марис Якоб по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Быка на горной дороге" Марис Якоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Быка на горной дороге" Марис Якоб станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Марис Якоб

Дюны пейзажСидящий старик, слеваГородской пейзаж с купольной церковьюДама в шляпеВид на Монтиньи-сюр-ЛуанВетряная мельница и дом у воды. Небо перед бурей (A Windmill and Houses beside Water - Stormy Sky)Вид на город №21Полдерный пейзаж после грозыТри ветряные мельницы (Three Windmills)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Золото гор №20Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Коляска на скачках (1869)Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Масленица (Shrovetide)Тройка зимой (Three winter)Околица (Outskirts of a village)Зима (Winter) №4Обоз в степи (Carts in the wilderness)Конный экипаж (1908)Мужчина стоит рядом с лошадью с телегой
Смотреть все

Тематика: Быки

Похищение ЕвропыБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиДенежный арт и золотой бык №13Бык в очкахСкотный рынок Бык и космонавтБык в арт стиле №24Бык в ваннойТриумф Иосифа
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все