8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер В комнатах (The rooms) Зеленцов Капитон

Aртикул 63805B Зеленцов Капитон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "В комнатах (The rooms)" Зеленцов Капитон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "В комнатах (The rooms)" Зеленцов Капитон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "В комнатах (The rooms)" Зеленцов Капитон станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Зеленцов Капитон

В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Мастерская художника Петра Васильевича Басина
Смотреть все

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераЧеловек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Бал. УжинИнтерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Процедурный кабинет (Treatment room)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаМаленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Спальня принца Мориса
Смотреть все