Постер Речной пейзаж с вагонами на дороге возле деревни Момпер Йоос

Aртикул 434058D Момпер Йоос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Речной пейзаж с вагонами на дороге возле деревни" Момпер Йоос по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Речной пейзаж с вагонами на дороге возле деревни" Момпер Йоос можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Речной пейзаж с вагонами на дороге возле деревни" Момпер Йоос станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Момпер Йоос

Тематика: Реки и озера

Тематика: Гражданские здания

Тематика: Группы людей

Тематика: Кареты и повозки

Жанры: Пeйзaж

Век: 16-й век

Национальность: Бельгийская

Графика: Рисунок

Стиль: Маньеризм

