8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ладейра да Мемория, Анхангабау Оотакэ Томиэ

Aртикул 431614D Оотакэ Томиэ
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ладейра да Мемория, Анхангабау" Оотакэ Томиэ по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ладейра да Мемория, Анхангабау" Оотакэ Томиэ можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ладейра да Мемория, Анхангабау" Оотакэ Томиэ станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Оотакэ Томиэ

Лагоа Родриго де ФрейтасЛаборатория АчеМузей Современного Искусства Университета Сан-Паулу.без названияШтаб УсиминасаИбирапуэра Аудиториябез названиябез названияKKKK Архитектурный Комплекс
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Мост под дождемКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Мечта человеческой жизниПариж №2МоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоПлывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадрат
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Фотография

кот лежал на диване с драматическим тономВестибюльПантеон Надара (Пантеон Надар)Лагоа Родриго де ФрейтасЛаборатория АчеМузей Современного Искусства Университета Сан-Паулу.Футбольный матч на стадионеЛюдвиг ван Бетховен ХоллКарл Мария фон Вебер Холл
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Сакура №5
Смотреть все