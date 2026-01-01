8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde) Капков Яков

Aртикул 63856A Капков Яков
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde)" Капков Яков по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde)" Капков Яков можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde)" Капков Яков станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

