8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фарбенкугель (Цветная сфера) (деталь) Рунге Филипп Отто

Aртикул 423114D Рунге Филипп Отто
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фарбенкугель (Цветная сфера) (деталь)" Рунге Филипп Отто по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фарбенкугель (Цветная сфера) (деталь)" Рунге Филипп Отто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фарбенкугель (Цветная сфера) (деталь)" Рунге Филипп Отто станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рунге Филипп Отто

ВестибюльВернер Отто ХоллМалый залКарл Мария фон Вебер ХоллЛюдвиг ван Бетховен ХоллМузыкальный клубВид Большого ЗалаДжемличский орган в Большом залеВ вагонном проезде
Смотреть все

Тематика: Геометрические

Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадратОптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыНатюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейГеометрический монохромный олень
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Маяк (Lighthouse)Цветочный рынокВесенний сад
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все