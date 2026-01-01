8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фой Ниссен Бомбей Ходжкин Говард

Aртикул 423571D Ходжкин Говард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фой Ниссен Бомбей" Ходжкин Говард по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фой Ниссен Бомбей" Ходжкин Говард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фой Ниссен Бомбей" Ходжкин Говард станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ходжкин Говард

Натюрморт в ресторанеНочь и день
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Плывем по облакамДерево (Tree) №2Уголок природыКомпозиция (Composition) №51Древо жизни - фрагмент №4Листок в круге №2Древо жизни - фрагмент №3
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратКомпозиция (Composition) №51
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахДве кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Поле с маками (Field with poppies)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все