8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Пиннас плывет по Гангу мимо форта Монгир Ходжес Уильям

Aртикул 430371D Ходжес Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Пиннас плывет по Гангу мимо форта Монгир" Ходжес Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Пиннас плывет по Гангу мимо форта Монгир" Ходжес Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Пиннас плывет по Гангу мимо форта Монгир" Ходжес Уильям станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ходжес Уильям

Брахманы перед храмом Виш Виша (Бишвар) в БенаресеРезолюция и приключение, 4 января 1773 г., лед для воды, лат. 61.S.Мраморный мостГробница и отдаленный вид на холмы РаджмахалВид части руин города АгрыВид на мост и христианскую церковьВид на руины части дворца и мечети в Футти Бедный Сикри [Фатехпур Сикри]Вид на дом Уоррена Гастингса в Алипуре и две фигуры на переднем планеВид индийской деревни с человеком, сидящим на переднем плане
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все