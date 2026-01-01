8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Роза и гортензии в вазах

Aртикул 10210D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Роза и гортензии в вазах"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Роза и гортензии в вазах" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Роза и гортензии в вазах" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионы
Смотреть все

Тематика: Розы

Розы у окнаУмбрийская долинаРозы и пионыРозы №17Кусты роз в саду в МонжеронеРозы и сиреньГвоздики, Лилии, Розы (1885)Розы кремового цветаКомпозиция с розами на бирюзовом фоне
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Винтажный лес - вид 4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииЧерное дерево в золотых и винтажных тонахОдуванчик в стиле винтажЦветы на дереве (Flowers on the tree)Девушка на мотоцикле №2
Смотреть все

Тематика: Гортензии

Гортензии №228Гортензии №230Букет полевых цветов с гортензией и стрекозойОбъёмные гортензии в вазахИзящный воздушный коллаж из цветов голубой и розовой гортензии на белом фонеГортензии в вазе №21Гортензия на белом фонеГортензии №233Букет светло-синих гортензий
Смотреть все

Тематика: Цветы на черном фоне

Гирлянда из фруктов и цветовЦветочный букет в вазе №135Белый одуванчик на черном фонеОдуванчик с разлетающимися семенами зонтиками на чёрном фонеИрисы на черном фонеТерракотовая ваза с цветами и фруктамиПопугай и цветы (Parrot and flowers)Маки на красном и черном фонеРозовая кувшинка с капельками росы на чёрном фоне
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСирень (Iilac) №13Лимоны (Lemons)Итальянский обед с виномБукет пионов с размытым фоном
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все