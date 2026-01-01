8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Пальмы на фоне маяка

Aртикул 11174D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Пальмы на фоне маяка"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Пальмы на фоне маяка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Пальмы на фоне маяка" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Маяки

Маяк (Lighthouse)Маяк и штормДом с маяком на холмеМаяк и мореКит на фоне полной Луны и волнОдинокая лодка у маякаМаяк и колосья травыМаяк на острове №2Буря на море
Смотреть все

Тематика: Пальмы

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Гамак и пальмы на морском берегуЛистья пальмы в стиле неонКотопакси (1855) (Cotopaxi)Неоновые листья пальмыПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмСолнечный тропический пляж с пальмами, яхтами в море и отдыхающими на пляжеКрасная рубашка, Хомосасса, Флорида (1904)Интерьер Пальмового Дома
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведеТри аиста
Смотреть все