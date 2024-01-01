Постеры Маяки

Это средства навигационного оборудования, которые могут устанавливаться на берегах различных водоемов и на открытой воде. Это достаточно высокие башни, которые видно издалека днем, ночью же они испускают непрерывный или мерцающий свет, помогающий таким образом суднам ориентироваться. Маяки привлекают внимание художников и фотографов, их изображения среди бушующего моря, на фоне заката, кораблей вы найдете и в нашем каталоге. Купить постер с маяком вы можете в нашем магазине.