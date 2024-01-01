Плакаты Маяки

Маяк помогает морякам ориентироваться в их местонахождении. Они обозначают входы в порты, опасные участки, а также места, где необходимо изменить курс. История использования этих устройств насчитывает уже несколько десятков столетий, и они до сих пор остаются актуальны, хотя некоторые выполняют уже только декоративную функцию.

Маяк на плакатах изображается достаточно часто, например, в работах Среа Жоржа, Эжена Будена, Мориса де Вламинка.

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