8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Тигр космонавт

Aртикул 11927D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Тигр космонавт"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Тигр космонавт" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Тигр космонавт" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Тигры

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Тигр с сигарой и костюмом на золотом фонеБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Амурский тигр переходит лесную рекуДжунгли №203Тигр, бегущий по снегуЯркая разноцветная голова тигра на синем фонеРазъярённый тигр цепко держит баскетбольный мячБой Тигра и Буйвола
Смотреть все

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очках
Смотреть все

Тематика: Космос

Иллюминатор космического корабляДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтЧёрный кот сидит на сиреневой Луне и любуется звёздным небомВид Земли из космосаГалактикаЗвездная пыльКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатора
Смотреть все

Тематика: Животные в одежде

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахКот хипстерКот в одеждеЧёрная кошка в джинсовом костюме и кожаной перчатке рокера на ярком красном полосатом фоне
Смотреть все

Тематика: Космонавты

Космическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеБык и космонавтКосмонавт №23 собаки космонавтаТри космонавтаМужчины в шлемах
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все