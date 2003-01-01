Постеры Тигры

Еще одно млекопитающее семейства кошачьих, отличающееся красотой, мощью и своеобразной грацией. Тигр занесен в Международную Красную книгу, но несмотря на это отстреливается из-за верований в волшебную исцеляющую силу буквально каждого органа животного...

Особое место занимает зверь в мифологии стран Азии, ассоциируясь с воинской доблестью и силой, и часто соотносясь с монархами. В Корее тигр считается покровителем королевского рода, связующим звеном между небом и землей, а также хозяином гор и пещер. Китайцы считают, что он отгоняет злых духов и недуги. В изобразительном искусстве животное также занимает особое место как герой книг, кино, живописи. В нашем каталоге вы найдете постеры тигров — репродукции картин Руссо, Ходюкова, Делакруа, фотографии, компьютерные рисунки, занятные стилизации, которые в правильном оформлении заиграют всеми красками. Закажите у нас любое изображение на холсте, бумаге или маслом.