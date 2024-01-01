Постеры Леопарды

Большая грациозная кошка — так можно назвать леопарда. Но несмотря на свою внешнюю красоту он остается символом агрессивности, свирепости, огромной силы и смелости. Из-за того, что у него много пятен, напоминающих глаза, ему приписывалась способность все видеть и из-за этого называться Неусыпным Стражем. Древние египтяне ассоциировали его с богом Осирисом, а греки — с Дионисом.

Постеры леопардов рассказывают о красоте этих животных и станут отличным дополнением любого интерьера.