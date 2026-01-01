8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Дюна пустыни

Aртикул 55521D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Дюна пустыни"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Дюна пустыни" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Дюна пустыни" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пустыня

Верблюды в пустынеКрасивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидЗвезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Барханы в стиле минимализмАгарь в пустынеПаломники собираются в Мекке (Pelerins Allant a la Mecque)Прогулка по пустыне №2Пирамиды в Египте (Pyramids in Egypt)
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазВороны-МосквичкиДорога в ТосканеДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеОбед на вершине небоскребаКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все