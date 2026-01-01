8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Цветок амариллиса

Aртикул 56312D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Цветок амариллиса"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Цветок амариллиса" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Цветок амариллиса" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Амариллисы

Амариллисы №6Амариллисы в кашпоАмариллис и птица №2Амариллисы на черном фонеАмариллисы на столикеАмариллис и птица №4Красный и белый амариллисыАмариллис №27Амариллис и птица
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеКорзинки одуванчиков в капельках росыОбед на вершине небоскреба
Смотреть все