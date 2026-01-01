8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Vogue Одри Хепбёрн

Aртикул 13006B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Vogue Одри Хепбёрн"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Vogue Одри Хепбёрн" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Vogue Одри Хепбёрн" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Хепберн Одри

Одри Хепбёрн с мундштукомНевозможное возможно от Одри ХепбёрнЧерно-белый портрет Одри ХепбёрнФотография Одри ХепбёрнОдри в стиле УорхолаОдри Хепбёрн с надписьюОдри Хепбёрн и МонроОдри Хепбёрн жокейОдри Хепбёрн - карикатура в очках №2
Смотреть все

Тематика: Voque

Кейт Мосс в стиле поп-артДевушка с светящимися глазамиЧерные туфлиМодницы с пакетамиФрида Кало на обложке VoqueОтдых на кровати за чтением журналаМонро в стиле поп-арт на красном фонеФиолетовое платьеVogue Africa
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все