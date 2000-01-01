8 (495) 648-66-46

Постер Триптих Святые-отшельники (часть 3) Босх Иероним

Aртикул 17594D Босх Иероним
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x61 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Триптих Святые-отшельники (часть 3)" Босх Иероним по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Триптих Святые-отшельники (часть 3)" Босх Иероним можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Триптих Святые-отшельники (часть 3)" Босх Иероним станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Босх Иероним
Христос, увенчанный тернием
Сад земных наслаждений
Педлар
Гнездо совы
Вот человек!
Поклонение волхвов
Таблица смертных грехов
Фокусник
Поклонение волхвов (вариант 2)
Смотреть все
Тематика: Религия и духовность
Падший ангел
Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Будда (Buddha)
Фреска Древнега Египта (Fresco Drevnega Egypt)
Перепись в Вифлееме
Сицилийская вечерня
Валенца Градениго перед инквизицией
Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)
Смертные грехи (Mortal sins)
Смотреть все
Стиль: Возрождение
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Афинская школа (The School of Athens)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Мечта человеческой жизни
Перепись в Вифлееме
Смотреть все
Век: 16-й век
Спящая Даная
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Меркурий и три грации (1589)
Смотреть все
Национальность: Голландская
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Спящая Даная
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Смотреть все
Жанры: Религиозный
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Адам и Ева с детьми под деревом (Adam and Eve with their children under a tree)
Сатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)
Тайная вечеря (Lord's Supper)
Падший ангел
Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)
Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)
Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все