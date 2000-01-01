8 (495) 648-66-46

Постер Австриец поехал к Радзивиллу и наткнулся прямо на вилы крестьянки (1914-1915) Малевич Казимир

Aртикул 18753D Малевич Казимир
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Австриец поехал к Радзивиллу и наткнулся прямо на вилы крестьянки (1914-1915)" Малевич Казимир по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Австриец поехал к Радзивиллу и наткнулся прямо на вилы крестьянки (1914-1915)" Малевич Казимир можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Австриец поехал к Радзивиллу и наткнулся прямо на вилы крестьянки (1914-1915)" Малевич Казимир станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Малевич Казимир
Женщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)
Черный квадрат
Супрематизм №2
Австриец поехал к Радзивиллу и наткнулся прямо на вилы крестьянки (1914-1915)
В Лодзь приехал мясник, и мы сказали «Добрый день, сэр»
Бюро и комната (1913)
Без названия (1916)
Гибель человека в самолете и поезде одновременно (1913 г.)
Какой бум! Какой взрыв был от немцев под Ломжей! (1915)
Смотреть все
Тематика: Быт и жизнь людей
Купальщицы (1884-1887)
Летний сад
Смерть Марата II
Даная (Эгина)
Девочки вышивают
Смерть Абрадатаса
Опять двойка
Перепись в Вифлееме
Морской порт с посадки царицы Савской ( Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba)
Смотреть все
Тематика: Деревня
Зимний вечер (Winter Evening)
Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)
Рождество (Christmas)
Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)
Зима (winter) №18
Дубовая роща (Oak grove)
Тройка в зимний день
Масленица (Shrovetide)
Пейзаж Полесья
Смотреть все
Тематика: Рабочие
Педлар
Жнецы зерна
Вспашка на склоне
Рабочие
Пионеры в Карелии
апреля
Не тереть это !!
Человек, несущий мешок
Три Смита в Хорнбеке, Дания
Смотреть все
Стиль: Авангард
Танец (Dance) №10
Танец
Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)
Котята
День рождения (Birthday)
Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Пшеничное поле в летний день (A Wheatfield on a Summer's Afternoon)
Спящая девушка (Sleeping girl)
Женщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Национальность: Русская
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Купальщицы
Москва (Moscow) №10
Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Сирень (Iilac) №15
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Зимний вечер (Winter Evening)
Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все