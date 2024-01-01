8 (495) 648-66-46

Постер Церковь в Ветёе Моне Клод

Aртикул 81314D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Церковь в Ветёе" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Церковь в Ветёе" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Церковь в Ветёе" Моне Клод станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниГлициния (с цветокоррекцией)Поле маков №3Садовая дорожкаТополя на ЭптеГлицинияВодяные лилии (Нимфеи)Утро на Сене
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьСад (Garden) №8Сестрорецкий бор (Forest)Московский дворик (оригинальная цветопередача)Дождь в дубовом лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Весна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесу
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Над вечным покоемСердце России (Heart of Russia)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Основание Москвы (The base of Moscow)СоловкиТоржок (Torgok)Старорусский город (Old Russian town)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садМосковский дворик
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Голый ребенок Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Поцелуй
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Падший ангелАбстракция бирюзово-золотаяНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльГолубые танцовщицыДевушка на пляже №4
Смотреть все