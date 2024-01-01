8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Лев и Мышь Снейдерс Франс

Aртикул 82341D Снейдерс Франс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Лев и Мышь" Снейдерс Франс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Лев и Мышь" Снейдерс Франс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Лев и Мышь" Снейдерс Франс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Снейдерс Франс

Цветы и фрукты (1630-1640)Интерьер кухни (ок. 1608 г.)Натюрморт с мелкой дичью и фруктами (1600 – 1657)НатюрмортКухонный натюрморт со служанкой и мальчиком (середина XVII века)У торговца рыбой (1620-1630)Охота на кабанаНатюрморт «Кладовая» (ок. 1616 - ок. 1625)Боевые кошки
Смотреть все

Тематика: Львы

Даниил в логове львовЛев в очкахЛев и львица №2Голова рычащего льва на чёрном фонеНеблагодарный человек (1917)Лев капитан корабляОхота на льваЛев и львицаРоскошный лев с голубыми глазами на чёрном фоне
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Медвежья охота (1639-1640)Французский кот с виномДаниил в логове львовВатерлоо
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все