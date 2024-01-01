8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Клементин в фарфоровой чаше, чашка «Наутилус», ремер, два стакана, нож, очищенный лимон на декоративном коврике на столе Виллем Клас Хеда

Aртикул 82456C Виллем Клас Хеда
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Клементин в фарфоровой чаше, чашка «Наутилус», ремер, два стакана, нож, очищенный лимон на декоративном коврике на столе" Виллем Клас Хеда по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Клементин в фарфоровой чаше, чашка «Наутилус», ремер, два стакана, нож, очищенный лимон на декоративном коврике на столе" Виллем Клас Хеда можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Клементин в фарфоровой чаше, чашка «Наутилус», ремер, два стакана, нож, очищенный лимон на декоративном коврике на столе" Виллем Клас Хеда станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Виллем Клас Хеда

Натюрморт с ремером и часами (1629)Десерт, натюрморт с тортом, вином, пивом и орехами (1637)Натюрморт с табаком (1637)Частично накрытый стол с перевернутой таццей, рёмером и кружкой пива, с частично очищенным лимоном и ветчиной на оловянных тарелках (1634 г.)Банкетная часть с ветчиной (1656)Натюрморт с разбитым стаканом (1642)Натюрморт с устрицами, серебряной таццей и стеклянной посудой (1635)Натюрморт с позолоченной пивной кружкой (1634)Частьета с пирогом с начинкой (1635)
Смотреть все

Тематика: Кухня (еда, напитки)

АртишокПовараСтарушка готовит яйца (1618)Хлеб, пшеница и стога сенаПриправы и пряностиСтол с едойСвеклаЕда №2Натюрморт с тыквой (1854-1858) (Nature morte au potiron)
Смотреть все

Тематика: Посуда

Деревенские полки (Rustic shelves)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Ваза с цветами (Vase with Flowers) №4Кофе и круасаныНатюрморт: чайный сервиз Натюрморт (1886-1890)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)Натюрморт с апельсинами в тарелкеФруктовый натюрморт с устрицами и бокалом
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все