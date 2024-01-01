8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Летнее морское окно (около 1939-40 гг.) Марсден Хартли

Aртикул 82506C Марсден Хартли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Летнее морское окно (около 1939-40 гг.)" Марсден Хартли по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Летнее морское окно (около 1939-40 гг.)" Марсден Хартли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Летнее морское окно (около 1939-40 гг.)" Марсден Хартли станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Марсден Хартли

Омар на черном фоне (1940-1941)Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)Грибы на синем фоне (1926)Белые берёзы (ок. 1908)Абстракция (1912-13)Этюд к «Ловцов Омаров» (1940)Красное дерево (1910)Абстракция (около 1914 г.)Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Lilac) №2Пионы №19Пионы (Peonies) №8Пионы в вазе №11Пионы №15Пионы №266
Смотреть все

Тематика: Книги

Забавная девочка читает книгу на облачкеОкно в прекрасный сказочный сад с розами в лучах солнцаВоздушные шары и книгаНатюрморт с книгами, документами и чернильницей (Still Life with Book, Papers and Inkwell)Улетающие птицами страницы книгиГрафин и книги (1920)Натюрморт с книгами и скрипкойКнига (Book)Дом, который построил Джек
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Стиль: Модернизм

Омар на черном фоне (1940-1941)Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)Грибы на синем фоне (1926)Белые берёзы (ок. 1908)Абстракция (1912-13)Этюд к «Ловцов Омаров» (1940)Красное дерево (1910)Абстракция (около 1914 г.)Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
Смотреть все