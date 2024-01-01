8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Лютики (около 1941 г.) Анри Манген

Aртикул 83389C Анри Манген
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Лютики (около 1941 г.)" Анри Манген по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Лютики (около 1941 г.)" Анри Манген можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Лютики (около 1941 г.)" Анри Манген станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Манген

Вю-сюр-ла-Понш, Сен-Тропе (1904 г.)Осенний пейзаж в окрестностях Сен-Тропе (1922 г.)ДормёзРозовая сорочка, Анита (1918)Одетта в красном тюрбане (1947)Ле Лак де Багатель, Булонский лес (1909 г.)Жанна. Ну аллонже (1931)Л'Одалиска, Гренуйетт (1922)Су-буа а-ля Мутт, Сен-Тропе (1921)
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикПионы (Peonies) №10Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоАрт цветы №6Образ девушки в цветахХлопокПтицы в цветахЛетние цветы
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Lilac) №2Пионы №19Пионы (Peonies) №8Пионы в вазе №11Пионы №266Пионы №15
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Iilac) №13Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Фовизм

Девушка за столомПейзаж №24Семейный портретПейзаж со стогом сенаВаза с цветамиДевушки в магазинеДевушки в садуДама на пляжеЦветы в фарфоровой вазе
Смотреть все