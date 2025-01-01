8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Визит врача-1 Стен Ян

Aртикул 88106D Стен Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Визит врача-1" Стен Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Визит врача-1" Стен Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Визит врача-1" Стен Ян станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стен Ян

Деревенская свадьбаПоклонение Золотому ТельцуЖенщина чистит металлические изделия«Как поют старики, так поют и молодые».Крестьянское веселье возле гостиницы (ранее «Ярмарка в Уормонде»)Как поют старики, так поют молодые-1Пьяная параВеселое возвращение домойОстерегайтесь роскоши (In Weelde Siet Toe)
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаВсё в прошломДевочки вышиваютОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Ночной дозор
Смотреть все

Тематика: Болезнь

У постели больногоМисс дель Кастильо на смертном одреПо бабушке лазаретКалеки Христос исцеляет слепогоВыздоравливающая (Портрет жены художника)Исцеление слепыхАнтиоховая болезнь, или Антиох и Стратоника
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все