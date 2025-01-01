8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Праздник бобового короля Йорданс Якоб

Aртикул 88817D Йорданс Якоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Праздник бобового короля" Йорданс Якоб по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Праздник бобового короля" Йорданс Якоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Праздник бобового короля" Йорданс Якоб станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Йорданс Якоб

Деньги в качестве дани. Петр находит серебряную монету во рту рыбы. Также называется «Паром в Антверпен»Бегство Лота и его семьи из Содома (по Рубенсу)Отдых после охотыМеркурий и АргусПаром отправляется, а Святой Петр находит монету во рту рыбыСвятое семейство в лодкеВакх в детствеАллегория плодородияМоисей высекает воду из камня
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокНаброски головы Саскии и других (1636)Руфь и ВоозПигмалион (Pygmalion et Galatee)Погребение АталыГера приказывает Аргусу стеречь ИоОслепление Самсона (1636)Зарисовки
Смотреть все

Тематика: Праздники

Праздник боговБоярский свадебный пир в XVII векеВенецианский карнавалНочь на Ивана-КупалуКарнавал в ВенецииКолядки в МалороссииКаракалла и Гета ( Caracalla and Geta)Летний пейзажТроицын день
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Застолье

Палата ПсихеиКупчиха за чаемБоярский свадебный пир в XVII векеВ старом СуздалеСемейная компанияСватыЧерный пес (Black dog)Поцелуйный обряд (Kissing ritual)В крестьянской избе (In the peasant's hut)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все