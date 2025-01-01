8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Геометрия молочного

Aртикул 100033D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Геометрия молочного"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Геометрия молочного" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Геометрия молочного" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Геометрические

Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадратОптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыНатюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучей
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоПлывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадрат
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все