8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Китайский мотив №34

Aртикул 101205D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Китайский мотив №34"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Китайский мотив №34" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Китайский мотив №34" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пруды

Заросший прудЛилии. НенюфарыТуман. Красный пруд в Москве осенью (Fog. Red Pond in Moscow in autumn)Возвращение домой (Homecoming)Пруд в лесу (A pond in the woods) №3В паркеАрт природа №2Пикник (The Picnic)Пруд с утками
Смотреть все

Тематика: Китай

Инь Янь (Yin Yan)Китайский пейзаж №4Китаянка в национальном костюмеКитаянка в национальном костюме №2Китайский храмКитайские дома и фигуры №2Китайский пейзаж №2Гон-Конг (Hong Kong)Горы в Чжанцзяцзе №2
Смотреть все

Национальность: Китайская

Китайский пейзаж №4Москва (Moscow) №31Пионы (Peonies)Утренняя песняГладить котаЛунная ночьГималаиВенеция (Venice) №14Слоны (Elephants) №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все