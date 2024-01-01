Постеры Китай

Самая высокая численность населения, Пекин, Великая Китайская стена, палочки для еды, панды, социализм и красный флаг, юани и иероглифы, вот в принципе все, что знает обыватель об этой самой густонаселенной стране мира.





А между тем Китай родина одной из самых старейших цивилизаций в мире, возраст которой по самым скромным подсчетам составляет 5000 лет, а также великих династий, каллиграфии, фарфора, пороха, зеркал, печатных книг, зонтиков, удивительных гастрономических пристрастий, уникальных памятников архитектуры, а также философских течений, например, фен-шуя, основы которого изучаются практически по всему миру. Здесь еще и красивейшая природа!





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