Постеры Гонконг

И совсем это не город Китай, а специальный административный район страны, являющийся одновременно ведущим финансовым центром Азии и включающий в свой состав почти три сотни островов.





Это место совмещает в себе национальный китайский колорит и удачно вписывавшиеся европейские блага, например, здесь удачно соседствуют некоторые виды кухонь и архитектуры. Это родина нескольких видов боевых искусств, а также Брюса Ли, Джеки Чана, Чоу Юнь-Фата, известных китайских кинорежиссеров, а также жанра музыки — кантопоп.





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