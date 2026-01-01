8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фонтан в канале

Aртикул 103857D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фонтан в канале"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фонтан в канале" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фонтан в канале" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Санкт-Петербург

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №121Санкт-Петербург №115Вид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Санкт-Петербург №120Набережная Невы (Embankment of the Neva)Исаакиевский собор и памятник Петру IВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)
Смотреть все

Тематика: Фонтаны

Бахчисарайский фонтанВид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Дама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Нимфы у фонтанаДевочка у фонтанаСтены сада, фонтан (1910)"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Фонтан Треви в Риме (Fountain of Trevi, Rome, Italy)"Площадь Феррари в итальянском городе ГенуяГранита и Диабло
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все