8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Побег из африканского племени

Aртикул 103917D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Побег из африканского племени"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Побег из африканского племени" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Побег из африканского племени" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Африканская

Африканка в украшенияхАфриканский пейзаж на закатеИспанское СолнцеКомпозиция (Composition) №53Африканка с цветами на головеАфриканские мотивы (African motifs)Композиция (Composition) №52Африканские женщиныАфриканское этно
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Композиция (Composition) №51Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)
Смотреть все

Тематика: Африканки

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Африканка в украшенияхЗаклинатель змейМулатка №8Африканка с цветами на головеСпящая цыганкаАфриканские губыМулатка №2Африканка №79
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все