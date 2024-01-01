Постеры Африканская

Стоит только взглянуть на африканские модульные картины, как становится теплее. Наверное, это в силу того, что они обычно выполняются в теплых и ярких кварках — оттенках красного, желтого, оранжевого, которыми человек обычно рисует огонь. Еще одна отличительная особенность — легко узнаваемый стиль изображения человека — временами очень схематичный, но часто со специфическими узорами и с национальными украшениями, барабанами, танцами, а также окружающего пространства. Это мощные деревья с огромными кронами, слоны, жирафы, носороги, часто на фоне закатного солнца.

Африканские и близкие к ним этнические мотивы с темнокожими людьми можно найти в творчестве Поля Гогена, Эжена Делакруа, Роберто Фантини, Эгона Шиле и других.

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