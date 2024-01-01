Картины Африканская | Репродукции картин художников Африканская

Еще древний человек создал первые музыкальные инструменты, которые, конечно, они не идут ни в какое сравнение с современными.

Чарующие звуки, которые извлекаются из струнных, смычковых, духовых, ударных, сливаются в прекрасные потоки мелодий, порой затрагивающих самые потаенные уголки наших душ, заставляя вновь переживать самые грустные и самые счастливые моменты жизни.

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Картины в африканском стиле — огненные, пламенные, теплые, все потому, что в них преобладают желтые, красные, коричневые оттенки. На них часто изображаются люди, тени, силуэты, смешные человечки, необычные узоры, древние письмена, пейзажи и животные. К подобным мотивам обращались и художники — Шиле, Гоген, Виталь, Фантини, Делакруа и другие. Картины африканских пейзажей подойдут не только к тематическим интерьерам, но и смогут стать отличным ярким акцентом любой комнаты.

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