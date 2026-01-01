8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Постер Абстракция розового цвета №7

Aртикул 105006D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

В нашей компании Вы можете купить постер "Абстракция розового цвета №7"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

- Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

- Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

Заказать постер "Абстракция розового цвета №7" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Постер "Абстракция розового цвета №7" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лофт

Черный квадратИмодилайнЖёлтый велосиед на черно-белом фонеАрт текстураЖелезный человек (Iron man)Проун 19 (Proun 19D)ТекстураЦветы на дереве (Flowers on the tree)Мальчик и собака на пожаре
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Арт композиция №60Красная текстураАбстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Композиция (Composition) №259Бирюзовый лес
Смотреть все

Тематика: Розовая абстракция

Много кубиковГеометрия абстракции №424Красивая абстракция №161Красная абстракция №78Красная абстракция №197Абстракция с яркими цветами и текстурами №26Красная абстракция №196Абстрактное искусство с розовыми и зелеными оттенками на фонеДизайнерская работа с геометрическими формами на светлом фоне
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Арт композиция №60Красная текстураСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Черный квадратРазноцветные лодки на морском берегуОчертания набережнойАбстракция цвета №207
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСанкт-Петербург №121Три обезьяны слушают музыку №15Итальянский обед с виномМосква №11
Смотреть все