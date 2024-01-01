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Портрет Сталина

И. В. Сталин был мощной фигурой в истории СССР в середине ХХ века, и по сей день остается противоречивой личностью, к которой в народе отношение двоякое. При этом нельзя умалять его влияния в политической и военной сферах. Некоторые и сейчас считают его лучшим государственным руководителем, а кто-то кропотливо изучает эпоху, символом которой он стал. Портрет Сталина ранее писали много раз, в том числе особенно известны работы авторства И.И. Бродского, А.М. Герасимова, П.В. Васильева и т.д. В нашем магазине вы можете купить портрет Сталина в хорошем качестве в виде репродукции или авторского проекта наших талантливых художников.

Особенности портретов генералиссимуса Сталина

Портреты, написанные в советское время, отражают образ российского политического деятеля в положительном ключе. Как правило, его изображают:

  • Спокойно строгим или улыбающимся.

  • Изображений анфас практически не встречается. Обычно политик повернут на 3/4 или изображен в профиль.

  • В большинстве случаев Сталина изображают погрудно, чтобы были видны ордена и медали.

  • Политика изображали уже в почтенном возрасте, с пышной шевелюрой, усами и идеальной армейской выправкой.

Картины с изображением российского революционера бывают цветными, преимущественно в манере советской колористики с превалирующим красным цветом, а также черно-белыми или тонированными. Последние обычно выполнены в сепии, имитирующей старые фотографии.

Куда повесить портрет Сталина?

Портрет главнокомандующего СССР подойдет для стилизации интерьера. Например, для тематического клуба или квест-комнаты. Также его можно повесить в кабинет или использовать для дополнения мероприятия, посвященного историческим событиям.

Изображение государственного деятеля также востребовано в ученических классах в школах, ПТУ, институтах и университетах.

Где купить портрет Сталина с доставкой?

Мы предлагаем купить портрет Сталина в интернет-магазине в Москве, напечатанные на холсте или фотобумаге. Любой портрет мы можем выполнить в цвете или черно-белом варианте, отразить по горизонтали и изменить размер. Картины доступны к заказу в рулоне, на сосновом подрамнике и в раме. У нас вы можете выбрать к портрету паспарту и рамку из сотен вариантов. Также по вашему желанию мы защитим постер 3D гелем или жидким стеклом, которое никогда не разобьется.

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ФИЛЬТР
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J.Stalin
J.Stalin
арт. 52228C
Цена от
1370

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