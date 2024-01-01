Картины Нефте- и газодобыча | Репродукции картин художников Нефте- и газодобыча

Добыча разных полезных ископаемых это не просто важное дело со стратегической, политической и экономической точки зрения. Это еще и очень красиво! Вы видели огромные заводы, платформы, стоящие прямо посреди морей и океанов, огромные хранилища? Это такая промышленная архитектура, радующая глаз своей геометрией.

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