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Картины Нефте- и газодобыча | Репродукции картин художников Нефте- и газодобыча
Добыча разных полезных ископаемых это не просто важное дело со стратегической, политической и экономической точки зрения. Это еще и очень красиво! Вы видели огромные заводы, платформы, стоящие прямо посреди морей и океанов, огромные хранилища? Это такая промышленная архитектура, радующая глаз своей геометрией.
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