Постеры Нефте- и газодобыча

Если вы любите индустриальные пейзажи, обязательно оцените постеры нефте- и газодобычи — огромные башни, трубы, заводы, элеваторы, газопроводы, нефтедобывающие станции. Последние особенно поэтичны на водной глади — островки человеческой цивилизации и техники, которые пытаются подчинить себе стихию и забрать то, что принадлежит только ей. Вы можете купить постер на тему нефти и газа в интернет-магазине Дас Арт.