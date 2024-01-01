8 (495) 648-66-46

Картины Пауки | Репродукции картин художников Пауки

Пауки — самые настоящие хищники и несмотря на свой малый размер могут представлять реальную опасность для человека, а кое-кто даже страдает арахнофобией, боязнью пауков. Меж тем многие представители класса очень красивы, имеют крупное тельце с рисунком или пушистые ноги. Кое-где, например, в Венесуэле и Камбодже пауки-птицееды употребляются в пищу, а современная медицина исследует возможность применения яда в лечебных целях.

Паучки плетут красивую, блестящую и часто геометрически выверенную паутину, куда попадаются небольшие мухи и жучки, и которую пытаются воспроизвести ученые с помощью генной инженерии. Купить картины пауков вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

Развернуть
КАТАЛОГ
ФИЛЬТР
ВИД
Паук
Паук
арт. 46692D
Цена от
1440

Не нашли подходящее?

Оперативно найдём или создадим картину