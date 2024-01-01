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Постеры Пауки

Если вы не страдаете арахнофобией, то данный раздел каталога для вас. Эти насекомые распространены повсеместно, их образ часто связан с ночью и чем-то зловещими, хотя некоторые виды и правда могут быть смертельно опасны для человека. Но в целом они довольно мирные, даже красивые, если имеют какой-нибудь узор на тельце, некоторые особи покрыты приятным на ощупь пушком. Паучки плетут красивую паутину, поджидая невнимательных мух и мошек.

Постеры пауков вы можете купить в нашем интернет-магазине.

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Паук
Паук
арт. 46692D
Цена от
1140

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