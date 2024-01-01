Картины маслом Антарктика

Картины маслом Антарктики это не просто сплошное белое снежное поле. Это колоссальных размеров и цветов ледники, невероятные айсберги, холоднющая вода глубокого синего, бирюзового, голубого цвета. И конечно здесь обитают прекрасные создания — пингвины, поморники, полярная крачка, буревестники, тюлени, морские леопарды. Удивительно, но здесь есть даже насекомые и некоторая флора, представленная мхами и лишайником. А ученые утверждают, что здесь когда-то жили и динозавры. Купить картины маслом Антарктиды вы можете в интернет-магазине Дас Арт.