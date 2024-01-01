Картины маслом Тайланд

Это государство Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай и части полуострова Малакка. В то время, как все соседние страны были зависимы от европейских завоевателей, Таиланд умудрился сохранить независимость. Это теплая и очень красивая страна со своими традициями, уникальной архитектурой, которая восходит к традициям буддизма, и уже испытывает влияние современных течений. Здесь развиты художественные промыслы, делают бронзовые и латунные украшения, традиционных тайских кукол. Многие едут сюда и полюбоваться совершенной природой и насладиться теплым климатом. На картинах маслом Таиланда вы увидите чистейшие пляжи и голубую воду, лодочки и в то же время огромные современные города, о развлечениях в которых просто ходят легенды! Купить картины маслом Таиланда вы можете в интернет-магазине Дас Арт.