Картины маслом Португалия

Это страна с очень давней историей, которую если и смотреть, то размеренно и неторопливо. Архитектура страны уникальна — в 15 веке здесь возводились здания в стиле мануэлино, посвященные тогдашнему монарху Мануэлю I, например, башня святого Винсента в Белене, монастырь в Баталье, Тамплиерский монастырь в Томере, Кафедральный собор Лиссабона. Удивительные древние улицы Шиаду, Лапа, Россиу, Байша, где можно увидеть множество соборов и базилик, да и просто красивых домов из разных столетий. А еще здесь есть океан, богатые леса, парки, заповедники, очень колоритные деревни. Купите картину маслом Португалия в интернет-магазине Дас Арт.